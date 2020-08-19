أديس أبابا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم، تعديلاً وزاريا أبرزه إقالة وزير الدفاع لما مجرسا.وشملت التغييرات أيضاً حقيبتي المعادن والعلوم والتعليم العالي.ويُعدّ هذا التعديل الثاني الذي يجريه رئيس الوزراء الإثيوبي منذ توليه منصبه في أبريل 2018 م.وجاءت إقالة وزير الدفاع الإثيوبي لما مجرسا، وتعيين قنأ يادتا خلفاً له، بعد خلافات تفاقمت بينه وبين الحكومة الإثيوبية التي قرر مقطعة اجتماعاتها واجتماعات الحزب الحاكم ما أدى إلى تجميد عضويته في الحزب ليصدر قرار إقالته اليوم.// انتهى //00:17ت م0257