باكو 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسسجّلت أذربيجان خلال الساعات الـ24 الماضية، 131 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتعافي 159 شخصاً ووفاة شخص واحد.وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء بتسجيل 34 ألفاً و 474 حالة إصابة في البلد إلى الآن وتعافي 32 ألفاً و 201 مصاباً منهم بالعلاج وتوفي 509 مرضى ويستمر علاج 1764 مريضا حالياً لدى المستشفيات الخاصة.ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال المدة الماضية 843 ألفاً و 269 فحصاً طبياً.// انتهى //00:50ت م0264