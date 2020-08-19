أثينا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجّلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 269 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في معدل هو الأعلى منذ الرابع من أغسطس الجاري ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الدولة إلى 7472 حالةً.وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم أنه جرى تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 232 حالةً.// انتهى //00:50ت م0265