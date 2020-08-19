الأمم المتحدة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من تعرض الأطفال للاستغلال وسوء المعاملة بسبب الاضطرابات في خدمات منع العنف المنزلي والاستجابة له جراء جائحة كوفيد-19.وأفادت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، أنه نتيجة للمسح الذي أجري في أكثر من 100 دولةً تركت الاضطرابات في خدمات منع العنف المنزلي، الأطفال عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، مشيرةً إلى أن برامج منع العنف ووصول الأطفال إلى سلطات رعاية الطفل، وخدمات خط المساعدة الوطنية، تأثرت حيث اعتمدت البلدان تدابير لمنع واحتواء كوفيد-19.وحثّت المنظمة الحكومات على وضع إجراءات فورية وطويلة الأمد في وقت الأزمات لحماية الأطفال من العنف، من بينها تعيين العاملين في الخدمة الاجتماعية، والاستثمار فيهم كأمر أساسي، وتقوية خطوط مساعدة الأطفال وإتاحة موارد الأبوّة والأمومة الإيجابية.// انتهى //00:50ت م0266