القاهرة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واستعادل فريق الزمالك مساء اليوم، مع مضيفه "نادي مصر" بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الكلية الحربية"، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 للدوري المصري لكرة القدم.بذلك التعادل أصبح رصيد الزمالك 39 نقطة، في المركز الثاني بجدول الدوري، بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر، كما ارتفع رصيد نادي مصر إلى 13 نقطة، ولكنه ظل في المركز الثامن عشر والأخير.وفي مباراة أخرى اليوم فاز فريق مصر للمقاصة على الجونة بهدف نظيف في إطار الجولة الـ20 ليصبح رصيد المقاصة 20 نقطة في المركز الثالث عشر، ورصيد الجونة 21 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //01:00ت م0267