القاهرة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 911 شخصا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 61562 شخصا حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و 5184 حالة وفاة.//انتهى//02:00ت م0273