نيويورك 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حكم المحكمة الخاصة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، هو انعكاس لالتزام المجتمع الدولي بالعدالة عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في ذلك اليوم.جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.وقال دوجاريك: احيط الأمين العام للأمم المتحدة علما بإصدار المحكمة الخاصة بلبنان اليوم، الحكم الذي أدين فيه أحد عناصر حزب الله فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع في 14 فبراير 2005 في بيروت وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 21 آخرين، وجرح 226 شخصًا آخر.وأعرب دوجاريك عن تضامن الأمين العام للأمم المتحدة مع ضحايا هجوم 14 فبراير وأسرهم، وتقديره العميق لتفاني وعمل القضاة والموظفين المعنيين بالقضية على مر السنين.وأضاف دوجاريك: يشير الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة ويدعو الجميع إلى احترام قرارات المحكمة، كما يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الإجراءات القضائية المستقلة التي ما تزال قائمة أمام المحكمة.وأشار إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة مستقلة تأسست بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وبتفويض واضح من مجلس الأمن.// انتهى //03:01ت م0274