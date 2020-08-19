جاكرتا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 8ر6 و9ر6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الأندونيسية اليوم.وقال مرصد الزلازل الأمريكي إن أول الزلزالين وقع في الساعة 5,23 (22,23 ت غ الأربعاء) والثاني بعده بست دقائق، مشيرا إلى أن مركزهما يقع على عمق 10 كلم فقط عن سطح البحر.وأضاف المرصد أن هناك احتمالا ضئيلا بحدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزالين.// انتهى //04:24ت م0282