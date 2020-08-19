عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/12/29 هـ الموافق 2020/08/19 م واس
الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
مجلس الوزراء: المملكة قادرة على العمل تحت أي ظرف لخدمة الإسلام والمسلمين
القيادة تهنئ رئيس أفغانستان بذكرى الاستقلال
أمير الرياض ينوه بتطور الإعلام ويؤكد أهمية مشاركته في العملية التنموية
أمير تبوك يكرم الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية.. اليوم
أمير الشمالية يشيد بدور الإفتاء في تبيان الحق ودرء الشبهات
أمير حائل يستعرض في الجلسة الاثنينية مشروعات البلدية والمياه
فيصل بن نواف يتفقد المشروعات الصحية والبلدية بالقريات
خالد الفيصل: تسريع خطوات تحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية
فيصل بن مشعل: الدولة تتميز ببنية تحتية عالية في التقنية
فيصل بن سلمان يتفقد مشروع مستشفى د. سليمان فقيه
تسجيل 4526 حالة تعافٍ جديدة
الشورى يطالب بتفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف وتسعير ساعات خدماتها
اغتيال الحريـري.. يوم هـزّ لبنان وقسم اللبنانييـن
سلطنة عمان تعين وزيرين للخارجية والمالية
أنقرة تؤجج التوترات مع الاتحاد الأوروبي
«الوفاق» تمكن إرهابيي قطر وتركيا من طرابلس.. مجدداً
«الاحتلال» يواصل عمليات هدم المساكن في القدس
«اتفاق أمني» يطوي صفحة الحرب بمنطقة النيل الأزرق
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