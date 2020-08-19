الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:مجلس الوزراء: المملكة قادرة على العمل تحت أي ظرف لخدمة الإسلام والمسلمينالقيادة تهنئ رئيس أفغانستان بذكرى الاستقلالأمير الرياض ينوه بتطور الإعلام ويؤكد أهمية مشاركته في العملية التنمويةأمير تبوك يكرم الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية.. اليومأمير الشمالية يشيد بدور الإفتاء في تبيان الحق ودرء الشبهاتأمير حائل يستعرض في الجلسة الاثنينية مشروعات البلدية والمياهفيصل بن نواف يتفقد المشروعات الصحية والبلدية بالقرياتخالد الفيصل: تسريع خطوات تحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكيةفيصل بن مشعل: الدولة تتميز ببنية تحتية عالية في التقنيةفيصل بن سلمان يتفقد مشروع مستشفى د. سليمان فقيهتسجيل 4526 حالة تعافٍ جديدةالشورى يطالب بتفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف وتسعير ساعات خدماتهااغتيال الحريـري.. يوم هـزّ لبنان وقسم اللبنانييـنسلطنة عمان تعين وزيرين للخارجية والماليةأنقرة تؤجج التوترات مع الاتحاد الأوروبي«الوفاق» تمكن إرهابيي قطر وتركيا من طرابلس.. مجدداً«الاحتلال» يواصل عمليات هدم المساكن في القدس«اتفاق أمني» يطوي صفحة الحرب بمنطقة النيل الأزرق// يتبع //06:01ت م0003