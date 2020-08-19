وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إرادة استثنائية ) : تواصل المملكة رئيس مجموعة العشرين جهودها غير التقليدية تجاه القضايا العالمية المتراكمة منها والمستجدة الراهنة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا العالمية بتحدياتها الكبيرة والمتشابكة ، حيث حددت السياسة السعودية مسارات تحركاتها واسعة النطاق والاتجاهات لتعزيز الجهد الدولي على كافة الأصعدة الاقتصادية والصحية وضمان استقرار وسلامة الإمدادات التموينية والطبية في ظروف عالمية بالغة الصعوبة والتعقيد ، وقد نجحت جهود المملكة في تحقيق الحشد الدولي من خلال قمة العشرين الاستثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وتأكيده – حفظه الله – على المسؤولية الدولية الكبيرة المشتركة.وتابعت : لقد كانت بالفعل قمة تاريخية لإرادة استثنائية في قيادة دفة سفينة الجهد الدولي تجاه أزمة كبرى في حجم خسائرها البشرية ومخاطرها الصحية وفاتورتها الاقتصادية وتأثيراتها الاجتماعية ، ولاتزال مخرجات القمة الافتراضية ومبادراتها تسهم في تعزيز العمل الجماعي المؤثر من خلال دول الاقتصاديات الكبرى لصالح استعادة التعافي للاقتصاد العالمي ، وترجمة البيان الختامي باستخدام كافة الأدوات والسياسات المتاحة للحدّ من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز المرونة ، وهو ماتستعد له قمة الرياض في نوفمبر القادم بجدول أعمال متوجا ماتحقق من مبادرات إنقاذية ، واستشراف القضايا والتحديات العولمية ، واستحقاقات المستقبل التي تشغل البشرية في هذا العصر.// يتبع //06:02ت م0006