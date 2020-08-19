طرابلس 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس اللجنة الدولية للصليبب الأحمر بيتر مورير، وتم خلال اللقاء بحث الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصًا في أماكن الهجرة غير الشرعية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق ولجنة الصليب الأحمر.وتناولت إعلان آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة في الجيش الليبي اللواء ناجي المغربي إعادة فتح الموانئ والمنشآت النفطية واستئناف ضخ النفط ، مبينا أن هذا الإجراء جاء لرفع المعاناة عن المواطنين الليبيين بشتي نواحي الحياة والحفاظ على المنشآت النفطية القائمة من معدات التنقيب وغيرها، وكذلك للتصرف في النفط الخام المخزن.ونوهت إلى إعلان لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن أسفها لقيام بعض الشباب الليبي بالمغامرة بحياتهم والاتجاه للهجرة غير القانونية إلى أوروبا عن طريق قوارب الموت، مؤكدة ضرورة العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح فرص العمل أمام الشباب وتحسين ظروف حياتهم، مشيرة إلى أهمية مشاركة الشباب بشكل أكبر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وتطرقت لإعلان بعثة الاتحاد الأوروبي عن تقديم 10 ملايين يورو كتمويل إضافي لمبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديدة والتي تخص الاستقرار والوحدة والتماسك الاجتماعي في ليبيا وتهدف لدعم الحوار السلمي والمصالحة بين المجتمعات لتحسين الوئام الاجتماعي والوحدة الوطنية.ونقلت ترحيب إيطاليا بالإعلان عن إعادة تفعيل المحطات النفطية في ليبيا، مفيدة أنها خيارا ضروريا ومنطقيا بحسب تصريح وزير الخارجية لويجي دي مايو، موضحا أنه لطالما شعرنا أنه من غير المقبول تجويع الشعب الليبي، الذي يستحق بدلا من ذلك مستقبلا حرا وديمقراطيا.وعرجت صحف ليبيا على تحية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مواطني مدينة غات لعزمهم على ممارسة حقوقهم الديمقراطية بالمشاركة في الانتخابات البلدية للمدينة، وهي أول انتخابات محلية تجرى في ليبيا خلال العام الحالي، مجددة تأكيدها دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية وتعزيز الحوكمة المحلية، ودعمها القوي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.// انتهى //07:14ت م0014