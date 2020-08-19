عام / تسجيل 1510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا
الأربعاء 1441/12/29 هـ الموافق 2020/08/19 م واس
برلين 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1510 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 226914 .
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9243 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.
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