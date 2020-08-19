برلين 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1510 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 226914 .وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9243 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة​​​.// انتهى //07:20ت م0015