طرابلس 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.وأوضح المركز في بيان اليوم أنه تسلم 3432 عينة من عدة مختبرات، مبينا أنه تسلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 1038 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن 122 عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 88 عينة، ومن مختبر فرع المركز الزاوية 94 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 106 عينات، ومن مختبر فرع المركز مصراتة 405 عينات، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 747 عينة، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي 227 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة، ومن مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 36 عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 169 عينة.وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2943 عينة سالبة، و 489 عينة موجبة، منها 308 حالات جديدة، و 181 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 34 حالة للشفاء.// انتهى //07:31ت م0016