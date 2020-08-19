بيروت 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتداعيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري والذي أدان عنصر من حزب الله الإرهابي بارتكابها في حين لم يرشح أي جديد بشأن المساعي الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.وأخبرت عن شن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات جوية أمس على مواقع في قطاع غزة من دون أن تسفر عن وقوع إصابات بشرية.وتحدثت عن إعلان وزارة الدفاع الروسية أمس مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين آخرين بتفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق لدى مرور رتل عسكري روسي في محافظة دير الزور السورية.وتطرقت صحف الأربعاء إلى إعلان السلطات العراقية أمس أن صاروخاً نوع كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر.ولفتت الانتباه إلى دعوة الكرملين إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي لبيلاروس، معتبرا أن أي خطوة من هذا النوع ستزيد الأمور تصعيدا في هذا البلد، وذلك في مكالمة هاتفية أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وأشارت صحف بيروت إلى إعلان السلطات الافغانية إصابة ستة أفراد من حرس الشرف التابع للرئيس الأفغاني أشرف غني بجروح أمس جراء سقوط صاروخ على المجمع الرئاسي وسط العاصمة كابول.// انتهى //08:51ت م0017