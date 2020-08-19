نيوم 29 ذو الحجة 1441هـ الموافق 19 أغسطس 2020م واسأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.كما أكد الجانبان، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها.كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.// انتهى //09:07ت م0019