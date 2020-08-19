أملج 29 ذو الحجة 1441هـ الموافق 19 أغسطس 2020م واستواصل بلدية محافظة أملج أمس أعمال صيانة وتطوير بعض شوارع المحافظة، من خلال إعادة سفلتة الشوارع لرفع مستوى أداء الطرق في الطرق الرئيسةوالأحياء، وذلك بمتابعة رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي محمد العتيبي.وأوضح مساعد رئيس البلدية مدير إدارة المشاريع ماجد محمد الصيدلاني أن أعمال مشاريع الصيانة التي تقوم بها بلدية أملج، مدرجة ضمن خطط البلدية لمشاريع السفلتة والصيانة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تمت إزالة طبقة الإسفلت في الطريق الدولي عند تقطاع إشارة التحلية وشارع أبو هريرة وبعض شوارع حي المرجان وجزء من حي النسيم.وأضاف الصيدلاني أنه تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من إعادة السفلتة لجزء كبير من هذه المواقع والعمل جارٍ حالياً على الجزء المتبقي.// انتهى //09:36ت م0020