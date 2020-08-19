عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الأربعاء 1441/12/29 هـ الموافق 2020/08/19 م واس
الرياض 29 ذو الحجة 1441هـ الموافق 19 أغسطس 2020م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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