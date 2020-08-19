الرياض 29 ذو الحجة 1441هـ الموافق 19 أغسطس 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:37ت م0022