الخرطوم 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم استنكار الخارجية السودانية أمس، تصريحات متحدثها السفير حيدر بدوي، حول عزم السودان التطبيع مع إسرائيل.وأكد وزير الخارجية عمر قمر الدين أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن.ونشرت إعلان وزارة الري والموارد المائية السودانية، أمس أنها تبادلت مع مصر وإثيوبيا مقترحات لاتفاقية حول سد النهضة.وأخبرت صحف الصباح عن مقتل 63 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية وجرح عشرات آخرون خلال يومين من المعارك العنيفة مع الجيش اليمني في محافظة مأرب.وأشارت إلى مصرع جنرال روسي، وإصابة عسكريين،أمس في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع لدى عبور قافلة روسية قرب دير الزور في شرق سوريا.واهتمت صحف الأربعاء بتداعيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري والذي أدان عنصر من حزب الله الإرهابي بارتكابها.ولفتت الانتباه إلى إحباط حرس الحدود البحري التونسي عمليات هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية انطلاقاً من مناطق مختلفة من البلاد أوقفت على إثرها 96 مهاجراً غير شرعي.وسلطت الصحف الضوء على مصادقة مجلس النواب المصري،أمس في جلسته العامة، بشكل نهائي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين مصر واليونان.وركزت صحف السودان على حث قبرص واليونان، أمس الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء تركيا بسبب أنشطة أنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.// انتهى //09:48ت م0023