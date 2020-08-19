نجران 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسقام مدير جوازات منطقة نجران العميد سعد بن سعيد القحطاني ،أمس، بجولة تفقدية لإدارة جوازات محافظة حبونا، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة ما يقدم من خدمات للمراجعين من المواطنين والمقيمين.واطلع مدير جوازات المنطقة على سير العمل بجميع أقسام الإدارة، و ما يقدم من خدمات للمستفيدين، وتنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية وخطط التباعد.وحثّ العميد القحطاني العاملين بجوازات المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمراجعين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة وفق الأنظمة والتعليمات.كما التقى مدير جوازات المنطقة، بمحافظ حبونا عبدالله مبارك زامان، وبحث معه سبل التعاون المشترك وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل.// انتهى //09:49ت م0024