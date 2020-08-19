القاهرة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم موافقة مجلس النواب المصري أمس على الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، مشيرةً إلى تأكيد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال أن بلاده لا يمكن أن تفرط في أي حق من حقوقها سواء كانت بحرية أو برية أو جوية.ونقلت عن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطف مدبولي تأكيده على توافر أرصدة كافية من المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية في البلاد، مشددًا على ضرورة العمل على زيادة المخزون منها.وسلّطت الضوء على اتفاق وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا على النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالي حتى 28 أغسطس الجاري، لافتةً النظر إلى قيام الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة أمس في المفاوضات التي تجرى برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 163 إصابة جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 96753 حالة، والوفيات إلى 5184 حالة وفاة.ونوّهت صحف الأربعاء إلى إدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عضو تنظيم "حزب الله" سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، وإغلاق معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى وقف إمدادات الوقود.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ 22 مليون حالة، وإعلان منظمة الصحة العالمية أن مناعة القطيع ليست الحل لإنقاذ العالم من الوباء.// انتهى //09:54ت م0026