عام / "مهارات اتخاذ القرار" دورة تدريبية بمكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً
الأربعاء 1441/12/29 هـ الموافق 2020/08/19 م واس
جدة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس
تنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً، دورة تدريبية بعنوان "مهارات اتخاذ القرار"، وذلك بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.
وتسلط الدورة, التي تقدّمها الدكتورة عبير البلوي عبر تقنية الاتصال المرئي, الضوء على عناصر وخطوات مهارة اتخاذ القرار الصحيح، ومبادئ اتخاذ القرار المناسب وقت الأزمات، إلى جانب استعراض مجموعة من التجارب لقرارات صحيحة.
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10:19ت م
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