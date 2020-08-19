جدة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واستنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً، دورة تدريبية بعنوان "مهارات اتخاذ القرار"، وذلك بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.وتسلط الدورة, التي تقدّمها الدكتورة عبير البلوي عبر تقنية الاتصال المرئي, الضوء على عناصر وخطوات مهارة اتخاذ القرار الصحيح، ومبادئ اتخاذ القرار المناسب وقت الأزمات، إلى جانب استعراض مجموعة من التجارب لقرارات صحيحة.// انتهى //10:19ت م0030