رام الله 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مطالبة القيادة الفلسطينية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي تحمل المسؤولية الكاملة بالدفاع عن قرارات القمم العربية والقمم الإسلامية، وخاصة مبادرة السلام العربية وعدم الخروج عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية فلسطينيين من الضفة الغربية بينهم سيدة، فيما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن إعلان إسرائيل وقف الضم والتزام حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ يشكل المتطلب الأساس لإيجاد أُفق سياسي لحل الصراع والتقدم نحو السلام العادل والشامل.ونشرت صحف هذا اليوم خبر تأكيدات الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لا سلام مع إسرائيل طالما الاحتلال لأراض لبنانية لا يزال قائما.// انتهى //10:33ت م0031