إسلام آباد 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع سريلانكا وبخاصة التعاون الاقتصادي والتجاري.صرح بذلك خلال لقايه اليوم في مكتبه بإسلام آباد السفير السريلانكي لدى باكستان الأدميرال موهان فيجاي فيكرامي، مضيفاً أن باكستان حريصة على تحقيق الأهداف السنوية للتبادل التجاري.وقال إن العلاقات بين باكستان وسريلانكا تضمن السلام والاستقرار في المنطقة، إلى جانب خدمة مصلحة شعبي البلدين.// انتهى //12:08ت م0180