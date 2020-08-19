الصليبية 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسيواصل مهرجان العنب السابع في الصليبية الذي تنظمه بلدية القوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم فعالياته وسط إقبال كبير من الزوار والمتسوقين.وأوضح رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد السالم أن المهرجان يحظى بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، حتى بات المهرجان أيقونة ساطعة في المنطقة، والتي استمرت مسيرته سبع سنوات.وأضاف أن إدارة المهرجان عملت على استقبال المتسوقين وفق اختصاصاتها التنظيمية والتثقيفية التي تشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية المقرة نظاماً لمواجهة جائحة كورونا والمتمثلة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعدم المصافحة وتعقيم اليدين وباقي الإجراءات التي تكفل الحد من انتشار الفيروس.وبين أن المهرجان يهدف إلى الترويج لمزارع العنب الذي تشتهر به المنطقة وعلى إيجاد الحراك الاقتصادي الذي يعود بنفعه على الجميع وتسليط الضوء على منتج العنب والتعريف به وما يحويه من فوائد صحية للإنسان، كما أنه يُعد فرصة مثالية للاستمتاع بالفعاليات المقامة مثل عروض المسرح اليومية والأسر المنتجة بتنوع منتجاتهم التي تصل إلى ٣١ أسرة، وكذلك ٤٥ كشك إضافي بلمسات ومشاركات متنوعة و ١٤ محل لعصائر العنب الطازج.// انتهى //12:09ت م0181