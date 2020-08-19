إسلام آباد 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسقُتل اثنين من العناصر الإرهابية اليوم خلال عملية نفذتها الشرطة الباكستانية في مدينة كراتشي الجنوبية.وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة نفذت العملية بالتعاون مع وحدة من القوات شبه العسكرية، بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية بأحد أحياء كراتشي.وأضاف أن الإرهابيين كانا من عناصر منظمة إرهابية محظورة، وكانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية، مشيراً إلى أن قوات الأمن صادرت من حوزتهما أسلحة وذخيرة وقنابل يدوية.// انتهى //12:17ت م0183