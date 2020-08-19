تونس 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصدارة اليوم متابعة المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي من أجل تشكيل الحكومة، مشيرة إلى تسريبات تتحدث عن نية المشيشي تقديم تركيبة حكومته غداً للرئيس التونسي قيس سعيّد قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة.وتطرقت دوليا إلى إدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المتهم سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في حين برأت ثلاثة متهمين من الضلوع في الجريمة التي حدثت في فيفري 2005.وكتبت صحف الأربعاء عن إقدام جماعة مسلحة في مالي على اعتقال الرئيس المالي ورئيس وزراءه بعد تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو.وأشارت إلى ضرب زلزالين قويين قاربت قوتهما السبعة درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية ما أوقع قتلى وجرحى وخسائر مادية مبالغة.// انتهى //12:21ت م0186