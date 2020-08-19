عام / منظمة التعاون الإسلامي تتابع بانشغال تطورات الوضع في جمهورية مالي
الأربعاء 1441/12/29 هـ الموافق 2020/08/19 م واس
جدة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن متابعتها بانشغال لتطورات الوضع بجمهورية مالي, وإعلان رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا استقالته, واستقالة حكومته وحل البرلمان.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف في جمهورية مالي إلى اعتماد الحوار من أجل حلّ الأزمة التي تمرّ بها مالي منذ مدّة, معربة عن استعدادها لدعم كل الجهود من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي ومصلحة شعبها.
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12:24ت م
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