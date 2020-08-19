جدة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واستواصل أمانة محافظة جدة أعمال مشروع تطوير حديقة الأمير ماجد وممشاه على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف متر مربع، وبتكلفة تصل إلى 79 مليون ريال.ويهدف مشروع تطوير الحديقة الذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 62%، إلى زيادة المسطحات الخضراء بجدة، والإسهام في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى ممارسة السكان للرياضة لاحتواء الموقع على ممرات مشاه، ومتنفساً للسكان والزائرين، مصمماً وفق أعلى المعايير والأوصاف، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.وتقع حديقة الأمير ماجد وسط مدينة جدة على طريق المكرونة أمام ميدان الهندسة، وستضم في عناصرها أكبر منطقة ألعاب أطفال في المدينة على مساحة كبيرة تصل لـ 8 آلاف متر مربع، مدعومة بجميع الخدمات العامة والذكية، كما تتكون الحديقة بجانب ألعاب الأطفال، مسطحات خضراء ودورات مياه وناد رياضي وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للفوارت والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل.// انتهى //12:31ت م0190