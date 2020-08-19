الباحة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسالتقى محافظ الحجرة عبدالرحمن بن منسي عصيدان أمس, مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود بن ناصر القحطاني, وذلك لمتابعة مشروع الإسكان بالمحافظة, والذي يعد من المشروعات النموذجية بالمنطقة من حيث الموقع والتنفيذ والمرافق العامة التابعة له، لاسيما أنه يحتوي على أكثر من 700 أرض سكنية.وتخلل اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الإسكان بالحجرة بما يضمن تحقيق استفادة المواطنين منها.وأكد محافظ الحجرة حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على تقديم أفضل الخدمات التي ينشدها أهالي المحافظة وتذليل جميع المعوقات التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة، في ظل الدعم والرعاية اللذين توليهما القيادة الرشيدة بقطاع الإسكان لينعم المواطنون بالراحة والرفاهية.// انتهى //12:36ت م0191