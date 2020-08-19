تبوك 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسعكست الفعاليات المتنوعة في مهرجان "صيف حقل أحلى" للرياضات البحرية، الطبيعة الخلابة التي تتميز بها شواطئ حقل، وأضافت للأهالي والزوار تجربة جديدة وفريدة من المتعة من خلال ممارسة الألعاب البحرية الحماسية.وضم المهرجان الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل، تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، ويستمر حتى الـ 20 من شهر محرم القادم، على شاطئ الوصل بالمحافظة، قوارب نزهة وعروض الألعاب البحرية البنانا والكنبة وتجربة إطعام الأسماك، إلى جانب تخصيص جلسات متنوعة على الشاطئ مباشرة تم تهيئتها مع تقديم المأكولات والمرطبات (فود ترك), وسط التأكيد على التقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.// انتهى //12:36ت م0192