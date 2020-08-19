اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام
الأربعاء 1441/12/29 هـ الموافق 2020/08/19 م واس
الكويت 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 77ر10 نقطة ليبلغ مستوى 5213 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 %.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 01ر177 مليون سهم تمت عبر 9576 صفقة نقدية بقيمة بلغت 30ر33 مليون دينار .
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 9ر3 نقطة ليبلغ مستوى 58ر4140 نقطة بنسبة صعود بلغت 10ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر94 مليون سهم تمت عبر 3310 صفقات نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 12ر14 نقطة ليبلغ مستوى 92ر5754 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 37ر82 مليون سهم تمت عبر 6266 صفقة بقيمة 8ر26 مليون دينار .
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