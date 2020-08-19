الكويت 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 77ر10 نقطة ليبلغ مستوى 5213 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 01ر177 مليون سهم تمت عبر 9576 صفقة نقدية بقيمة بلغت 30ر33 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 9ر3 نقطة ليبلغ مستوى 58ر4140 نقطة بنسبة صعود بلغت 10ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر94 مليون سهم تمت عبر 3310 صفقات نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 12ر14 نقطة ليبلغ مستوى 92ر5754 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 37ر82 مليون سهم تمت عبر 6266 صفقة بقيمة 8ر26 مليون دينار .// انتهى //13:39ت م0215