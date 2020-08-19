الجزائر 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حزمة من القرارات المتعلقة بتحريك عجلة الاستثمار الاقتصادي والمالي في البلاد، لمواجهة الصعوبات التي تواجهها البلاد من جراء تراجع العائدات النفطية، مؤكدا بأن الحكومة عازمة على تقليص التبعية للنفط بنسبة 80 % مع حلول نهاية العام 2021.وأشارت إلى تسجيل وزارة الصحة الجزائرية أمس 419 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، فيما غادر 306 مصابين المستشفيات بعدما تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.وتحدثت عن أن جنودا متمردين اعتقلوا الرئيس المالي أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو، بعد تمرد في قاعدة "كايتي" العسكرية قرب باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، بينهم رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي.واهتمت صحف الأربعاء بإدانة قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، المتهم الرئيسي في التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، لافتة إلى أن سليم جميل عياش أدين بالقتل وأن المحكمة قضت أيضا ببراءة ثلاثة متهمين في القضية.// انتهى //13:41ت م0216