نجران 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسالتقى أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان بمكتبة أمس، مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة مانع بن محمد الصقور، ومدير مركز "إتمام" في القطاع الغربي بوزارة الإسكان.وجرى خلال اللقاء استعراض خدمات مركز "إتمام"، ودوره في دعم القطاع العقاري ، ومناقشة الخطوات الإجرائية لربط الأمانة إلكترونياً مع مركز خدمات المطورين بوزارة الإسكان، وسبل تعزيز التعاون المشتركة بين الجهتين لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدمات وزارة الإسكان بالمنطقة ومحافظاتها.// انتهى //13:42ت م0217