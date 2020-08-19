أبوظبي 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 65,341 حالة.كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد بتداعيات فيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 367 حالة.وأشارت إلى أنه تم شفاء 113 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 58,022 حالة.// انتهى //13:52ت م0221