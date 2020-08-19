الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسنوّه معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي لتكريم أبطال الصحة، الذين عملوا في الخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا، معرباً عن شكره لمؤسسة النقد العربي السعودي ولجميع منسوبيها على هذه اللفتة الطيبة، التي تجسد تناغم وتضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع وتقديرهم لما قدمه أبطال الصحة من تضحيات كبيرة، كان لها الأثر الملموس - بحمد الله - في التصدي لجائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.من جهته، ثمّن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي الجهود الكبيرة التي بذلها أبطال الصحة والتي تنم عن حبهم للعمل الإنساني، لافتاً أن هذه المبادرة من المؤسسة تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهي أقل ما يمكن تقديمه لهم؛ نظير ما بذلوه من أعمال عظيمة مجسدين لنا إخلاصهم وتفانيهم في عملهم، رغم الأخطار التي يواجهونها كل يوم. يذكر أن الهدية المقدمة من المؤسسة؛ هي عبارة عن ميدالية سُكّت عليها صور رمزية للعاملين في قطاع الصحة تكريماً لهم.// انتهى //13:58ت م0222