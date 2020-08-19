العلا 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إطلاق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي لأبناء وبنات محافظة العلا، وذلك تزامنا مع يوم التصوير العالمي الذي يوافق التاسع عشر من أغسطس 2020 ولمدة أربعة أسابيع.وتهدف المسابقة إلى اكتشاف خمسة مصورين سعوديين موهوبين من أهالي العلا، ليقدموا خمسة أعمال فنية تسلط الضوء على عوامل الجذب في العلا، وهي الطبيعة، الآثار، الإنسان، التصميم، والمغامرة. إذ سيطلب من كل مشارك تقديم 10 صور في كل موضوع من مواضيع عوامل الجذب المحددة.وستختار الهيئة الملكية لمحافظة العلا ولجنة الحكام، الفائزين من المرشحين المختارين طوال مدة المسابقة.وسيحصل كل فائز في المسابقة على جائزة قدرها عشرة ألاف ريال سعودي من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك بعد تقديم خمسين صورة مميزة ستستخدم في الأنشطة التسويقية للهيئة كجزء من برنامج إعادة افتتاح موسم العلا في أكتوبر المقبل، كما ستشمل الجوائز أيضا كاميرا ألفا 6600M من سوني لكل فائز، تتميز بأداء رائع مع هيكل مضغوط وأسرع تركيز بؤري تلقائي في العالم.وقال المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا سعد المطرفي: ندعو كل المصورين السعوديين من أهالي العلا للتقدم للمسابقة، وذلك عبر حساب الهيئة الرسمي على انستقرام "استكشف العلا" (@experiencealula) باستخدام الهاشتاق #صور_العلا و #استكشف_العلا، وذلك حتى يتم ترشيحهم للفوز في المسابقة.ويمكن للمتسابقين تقديم صور تم التقاطها مسبقاً أو التقطت خصيصاً للمشاركة في المسابقة.وستراعي لجنة التحكيم تقنية الالتقاط، والإبداع، ورواية القصص في تحديد الصور الفائزة، كما ستعرض منصات العلا أكثر المشاركات المثيرة للإعجاب على مدار أربعة أسابيع خلال فترة المسابقة."بدوره قال رئيس إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز: أحببنا فكرة سرد قصص العلا من خلال تجارب وأعين السكان المحليين، فلن نجد أفضل من سكان العلا السعوديين ليساعدوننا في جهودنا التسويقية، فهم يعرفون هذه المحافظة الساحرة أفضل من أي شخص آخر.وللاطلاع على شروط و أحكام المسابقة الكاملة، نرجو زيارة الرابط التالي: https://experiencealula.com/ar/Discover_AlUla/Arts_Culture/Pages/CaptureAlUla.aspx ، ولمعرفة المزيد عن كاميرا التصوير سوني ألفا 6600M يمكنك زيارة الرابط التالي: https://www.sony.com/en-ae/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-6600#product_details_default .// انتهى //14:01ت م0223