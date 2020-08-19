الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم إرجاء النسخة الـ61 من الدوري المحلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد على نحو واسع، محدداً موعداً جديداً في الثاني من أكتوبر المقبل.وكان الاتحاد حدد 18 سبتمبر موعداً لإطلاق البطولة ولكن وبسبب الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي "كوفيد-19" جرى تأجيل الانطلاقة للموسم 2020 - 2021 عقب اجتماع عن بعد للجنة التنفيذية الى 2 أكتوبر 2020.وقررت اللجنة التنفيذية أيضا إلغاء مسابقتي كأسي النخبة والتحدي التنشيطيتين واللتين كانت الأندية تعول عليهما كثيراً للاستعداد للموسم الجديد، ولا سيما فريقي العهد والأنصار اللذين يتحضران لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يتطلع العهد للدفاع عن لقبه القاري والأنصار لمحاولة الوصول الى منصة التتويج بعدما تعاقد مع عدة لاعبين مميزين, كما جرى إلغاء بطولتي دوري فرق الناشئين ودوري فرق الشابات تحت 19 سنة.// انتهى //14:05ت م0224