الرياض 29 ذوالحجة 1441 الموافق 19 أغسطس 2020 واسأكملت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن استعداداتها لاستئناف الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ بخطة محددة شاملة تضمن التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات المختصة، تماشياً مع قرار وزير التعليم القاضي باستئناف الدراسة عن بُعد لـ 7 أسابيع ابتداءً من 11 محرم 1442هـ مع إعادة تقييم الوضع بشكل كامل؛ لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقاً للمتغيّرات والمستجدات.وقد اشتملت خطة التعليم على استمرار الإجراءات الأكاديمية الخاصة بشأن عمليات الحذف والإضافة وتعديل الجداول إلكترونياً بالكامل، كما تستمر عملية الإرشاد الأكاديمي للطالبات عن بُعد باستخدام الحقيبة الإلكترونية الإرشادية للمرشدات الأكاديميات والطالبات، على أن يتم تدريس المقررات النظرية كمحاضرات متزامنة وغير متزامنة وفقاً للجدول الدراسي المعتمد عبر منصات التعلم الإلكتروني في الجامعة، وتدريس المقررات التطبيقية والسريرية والمعامل حضورياً مع ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد بين الطالبات.فيما يستمر التدريب السريري والميداني والامتياز وفقاً لخطط معدة بالتنسيق مع جهات التدريب، وتنفيذ ومتابعة مشاريع الطالبات عن بُعد، وفي حال احتياج المشاريع للتطبيق في المعامل يتم تقسيم الطالبات لمجموعات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.ومن جانب آخر سيتم تطبيق الاختبارات الفصلية والنهائية حضورياً في الجامعة وفق آلية تضمن التباعد بين الطالبات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، على أن تحدد الكليات التكليفات والاختبارات القصيرة التي يمكن تقديمها عبر نظام التعلم الإلكتروني.يأتي ذلك من منطلق حرص جامعة الأميرة نورة على توفير أفضل سبل التعليم والتعلم للطالبات في جميع البرامج التخصصية الصحية والعلمية والإنسانية، بما يحقق المصلحة والأهداف وبما يضمن جودة التعليم والتقييم عن بُعد ومتابعتها بالشكل السليم لتوفير تجربة تعليمية متميزة لطالباتها.//انتهى//14:08ت م0225