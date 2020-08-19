إسلام آباد 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 613 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 290445 إصابة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 6201 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 272128 حالة، وتوجد 743 حالة في وضع حرج.// انتهى //15:09ت م0268