ظهران الجنوب 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسما إن أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مبادرة "نشامى عسير "منتصف شهر يوليو الماضي حتى شمر مجموعة من شباب محافظة ظهران الجنوب عن سواعدهم وشكلوا فريق "مشروع الحي" ضمن مشروع مبادرة "نشامى عسير" تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلًا في لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.وأعاد هولاء الشباب الحياة إلى قرية الحي القديم وسط ظهران الجنوب من خلال تنفيذهم للعديد من البرامج والفعاليات التي ركزت علي ترميم و صيانة العشرات من بيوت وقصور أقدم القرى الأثرية في منطقة عسير، و مسجد القرية القديم.عدسة "واس" رصدت خلال جولتها في أنحاء القرية تنفيذ فريق "نشامى الحي" عدد من المبادرات الجميلة كممر السعادة وأجمل إطلالة وكبارنا والرفيق وقت الضيق، والتي وجدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي والسياح وخاصة كبار السن، بادر معها عدد من رجال الأعمال بالمشاركة في إعادة ترميم أزقة وممرات وبيوت القرية.ونفذ نشامى الحي برنامج "سهرة في قرية" استجابة لأحد سكان القرية بحضور عدد من أهالي القرية وكبار السن حيث تم تشجيعهم على ضرورة الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الجميل، والذين بدورهم موافقتهم على إعادة الحياة إلى القرية .//انتهى//15:09ت م0269