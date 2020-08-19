نجران 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسقدمت جمعية "شمعة أمل" لرعاية ذوي الإعاقة بمنطقة نجران لمستفيديها كراسي متحركة للأطفال والكبار من ذوي إعاقة الشلل الرباعي والشلل النصفي والشلل الدماغي والإعاقات الحركية المختلفة، ضمن مبادرة "وطن العطاء" برعاية مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران.وأوضحت الجمعية أنها تقدم خدماتها في مجال الرعاية والتأهيل والعلاج لأكثر من 1200 شخص من ذوي الإعاقة الحركية من مختلف الأعمار.وأشارت إلى أن توفيرها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة بمختلف أعمارهم أتى إسهاماً منها لتسهيل تنقلهم و مساعدة ذويهم بتوفير احتياجهم.ودعت الجمعية المجتمع بمختلف شرائحه إلى دعم ومساندة الجمعية في تحقيق آمال ذوي الإعاقة بالمنطقة وطموحهم ، مقدمةً شكرها لمجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة على مبادرته تجاه جمعية "شمعة أمل" وجمعيات المنطقة كافة.// انتهى //15:11ت م0270