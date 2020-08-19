الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واستنطلق غداً حملة السلامة الوقائية الميدانية السادسة للمباني العالية بمنطقة الرياض، وذلك في إطار الأعمال الوقائية المقرر تنفيذها لعام 1442 في المنطقة.وتشمل الحملة جميع المباني العالية في منطقة الرياض، ما بين مبانٍ قائمة أو تحت الإنشاء، للتأكد من جاهزية أنظمة السلامة والحماية من الحريق.وتشارك فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام أنظمة السلامة والإطفاء المتوافرة في المباني القائمة، من خلال وجود متخصصين في السلامة، إضافة إلى الكشف عن الأنشطة التجارية الموجودة فيها.ويشارك هذا العام عدد من المتطوعين والمتطوعات في الحملة، حيث سيرافقون مفتشي السلامه أثناء أعمالهم، والمشاركة في أعمال الكشف، بعد أن أنهوا البرنامج التأهيلي الخاص بها.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المعنيين بتلك المباني، إلى العمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار، وصيانتها، والتأكد من معرفة العاملين فيها بكيفية التصرف السليم في حالة الخطر.وشددت المديرية على معالجة الملاحظات - إن وُجدت - للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع.// انتهى //15:26ت م0276