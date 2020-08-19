الدمام 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأكد مدير عام إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أهمية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في مدارس المنطقة تحقيقاً لبيئة تعليمية أمنة لتنفيذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى تشكيل لجنة الأمن والسلامة في كل مدرسة وفقاً للدليل التنظيمي للتأكد من صلاحية جميع وسائل السلامة، وسلامة المختبرات والمعامل في المدراس ومطابقتها للتعليمات الخاصة واتباع جميع التنظيمات الواردة بأدلة الأمن والسلامة.وأبان الشلعان، أن الدليل التنظيمي يمنع وقوف السيارات داخل أسوار المباني المدرسية أو عند المخارج لأسباب تتعلق بالسلامة وعدم إغلاق مخارج الطوارئ أو الممرات تحت أي سبب كان مع خلوها من أي عائق ووضع إرشادات تؤدي إليها، مع تحديد نقاط التجمع للحالات الطارئة على أن تكون واضحة ومعلومة لدى جميع منسوبي المدرسة.// انتهى //15:38ت م0278