المنامة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,355.31 بارتفاع قدره 6.35 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 615.00 بارتفاع قدره 2.48 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم ستة ملايين و732 ألفا و834 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و256 ألفا و356 ديناراً بحرينياً نفذت خلال 120 صفقة.// انتهى //15:45ت م0282