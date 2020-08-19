تبوك 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسناقشت لجنة التنمية السياحية بمحافظة البدع، سبل تطوير المواقع التراثية وكيفية استثمارها والاستفادة من المقومات كافة التي تمتلكها المحافظة .واستهل الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر المحافظة برئاسة محافظ البدع رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسة وحضور أعضاء اللجنة بكلمة للمحافظ أكد خلالها أهمية تطوير المواقع التراثية في محافظة البدع، والمواءمة بين قيمتها التراثية، وكيفية تطويرها واستثمارها ببذل المزيد من الجهود في تطوير القطاع السياحي، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو أمير المنطقة لتقدم خدماتها لأهالي محافظة البدع وزوارها، وجعلها وجهة سياحية مثالية.وطالب الجميع بالاستفادة القصوى من المقومات السياحية وبذل المزيد من الجهد لتوفير الفرص التنموية والسياحية المستدامة.// انتهى //16:14ت م0290