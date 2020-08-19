حائل 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة عبر الاتصال المرئي اليوم, جلسة المجلس للعام المالي 1442/1441 هـ , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأعضاء المجلس من الأهالي ومديري الإدارات الحكومية.وفي مستهل الجلسة رحب سموه بالجميع, منوهاً باستمرار الدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاعات الحكومية والخاصة في مواجهة جائحة كورونا في جميع الجوانب الإنسانية والاقتصادية والصحية، الذي جعل المملكة رائدة بالعالم في هذا الجانب الإنساني.وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد بدور القطاعات الحكومية والخاصة على ما يبذلونه يداً بيد لمكافحة هذا الوباء وتجاوب وامتثال المواطنين والمقيمين, مهيباً بالجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي, سائلا الله العلي القدير أن يرفع هذا الوباء عن البلاد والعباد.وناقش المجلس احتياجات القطاعات الحكومية ذات الأولوية من مشروعات ومبادرات تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وتدعم التنمية بالمنطقة.من جهته أوضح الأمين العام لمجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران أن المجلس استعرض تقرير لجنة الاحتياجات والميزانيات بمجلس المنطقة المتضمن المشروعات ذات الأولوية في القطاعات الحكومية التالية ( جامعة حائل وفرع وزارة الرياضة وفرع وزارة النقل وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي وإدارة التعليم وفرع وزارة السياحة وشركة الكهرباء والشؤون الصحية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة وإدارة خدمات المياه ) .وبين المهندس البدران أنه جرى خلال الجلسة مناقشة جميع المشروعات والمبادرات والإجراءات التي اتخذت لرفع هذه المبادرات إلى جهات الاختصاص في القطاعات الحكومية ذات العلاقة واتخذت التوصيات اللازمة في نهاية الجلسة.// انتهى //16:18ت م0292