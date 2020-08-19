الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلنت صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو"، إطلاق مبادرة "13 في واحد" التي تهدف الى مدّ الجسور بين المملكة واليونسكو بإبراز التنوع الثقافي لمختلف مناطق المملكة، وذلك في جلسة حوارية بعنوان : "اليونسكو .. القوة الناعمة" التي نظمتها الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عبر منصّتها الافتراضية على انستغرام، يوم أمس .وأوضحت أن هذه المبادرة تعتمد بشكل رئيس على أفراد المجتمع بكل أطيافه لإثراء المحتوى المحلي عن المملكة وإظهار الإرث الثقافي وتنوع التضاريس فيها وإبراز الفنون المحلية، وذلك عبر مشاركة أفراد المجتمع الصور والمقاطع للتراث المحلي المادي وغير المادي لمناطق المملكة الثلاثة عشر، عبر وسم "13inOne#".وأشارت سمو المندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو إلى الارتباط الوثيق بين رؤية المملكة 2030 ورؤية منظمة اليونسكو، مما يتطلب تعزيز مكانة المملكة دولياً في المنظمة التي تربطها علاقة مع المملكة منذ عام 1946 م حيث كانت من أولى الدول المؤسسة لليونسكو.وأكدت سمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن خلال الجلسة الحوارية على دور أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وتحقيق رؤية المملكة الثقافية في اليونسكو، التي تعتمد على تمكين الشباب ودعم التعليم والتنكولوجيا وبناء جسور ثقافية بين المملكة ودول العالم.كما استعرضت سموها خطط المندوبية السعودية لدى اليونسكو والتي تهدف الى تسجيل خمسة مواقع إضافية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بحلول عام 2030 تحقيقاً لرؤية المملكة الثقافية، لتنضم لـ 12 موقعا وعنصرا ثقافيا مسجلا حالياً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بفرعيه المادي وغير المادي.// انتهى //16:24ت م0293