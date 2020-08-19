بيروت 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسن بنسبة 1.36%، أي ما يعادل 5 نقاط ، ليغلق عند مستوى 605.66 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 44 ألفاً و460 سهماً، بقيمة 607 آلاف و590 دولارا، نفّذت خلال 50 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و288 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و202 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:25ت م0294