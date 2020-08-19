اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تحسن بنسبة 1.36%
الأربعاء 1441/12/29 هـ الموافق 2020/08/19 م واس
بيروت 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسن بنسبة 1.36%، أي ما يعادل 5 نقاط ، ليغلق عند مستوى 605.66 نقاط.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 44 ألفاً و460 سهماً، بقيمة 607 آلاف و590 دولارا، نفّذت خلال 50 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و288 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و202 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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16:25ت م
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