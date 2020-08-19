بيروت 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسانتهك الطيران الحربي الإسرائيلي الأجواء اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما منها القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي انتهك حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، ونفذ طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا والعرقوب وصولاً إلى سماء مرتفعات جبل الشيخ وراشيا والوادي والبقاع الغربي وسبقه تحليق استطلاعي فوق المزارع ومرتفعات الجولان.// انتهى //16:27ت م0296